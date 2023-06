Drei Frauen an einem Tag vom Traunstein gerettet

Taubergung mit Heli

Auch ein Ehepaar aus Salzburg stieg vom Gipfel des Traunsteins via den Mairalmsteig in Richtung Tal ab. Die 64-jährige Frau verletzte sich dabei am linken Knöchel. Daraufhin wurde erneut die Bergrettung Gmunden und ein Alpinpolizist der AEG Gmunden alarmiert. Weiters wurde der Notarzthubschrauber C16 alarmiert, welcher die Frau wenig später per Tau vom Berg rettete.