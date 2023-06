Helene Fischer: Videos zeigen dramatischen Unfall

Nach Angaben von Live Nation war das Konzert am Sonntagabend in Hannover bereits das 42. der laufenden Tour. Die Show in der ZAG-Arena sei als das abschließende Konzert des ersten Tourneeteils geplant gewesen. Die Tournee pausiere nun planmäßig bis Ende August, dann soll Fischer in Köln auftreten. Im September sind Auftritte des Schlagerstars in Wien geplant.