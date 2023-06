Bauernhof in Flammen: Großeinsatz in Kitzbühel

Feuerwehr-Großalarm am Sonntagabend in Kitzbühel im Tiroler Unterland: Ein Bauernhof im Ortsteil Gundhabing ging in Flammen auf. Hunderte Einsatzkräfte kämpften gegen das Feuer an. Das Inferno und eine dichte schwarze Rauchsäule waren weithin sichtbar. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Schaden ist aber enorm.