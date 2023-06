Tirol in Flammen: Dauereinsatz für Feuerwehrleute

In Kappl, in Höfen, in Kitzbühel und - wie bereits berichtet - in Pfaffenhofen und Axams mussten die Feuerwehrleute ausrücken. Nicht immer waren die Herz-Jesu-Feuer Grund für die Brände. In Kappl dürfte der Brand, der am Sonntag gegen 10.45 ausbrach, vermutlich durch Kohlen und Asche, die ein Einheimischer (62) vom Vortag in den Morgenstunden in unmittelbarer Nähre der Hütte im Bereich der Spiduralpe entsorgte und dabei das trockene Gras angezündet haben dürfte. In weiterer Folge fing das Dach der Hütte Feuer. Zwei zufällig vorbeikommende Fahrradfahrer entdeckten den Brand und verständigten die Leitstelle. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.