Schwimmer (20) gerade noch aus der Donau gerettet

Das Lido Sounds Festival am Linzer Urfahranermarkt-Gelände war für den 20-Jährigen ein großes Glück: Wegen der Großveranstaltung waren die Wasserpolizei sowie die Wasserrettung des Samariterbundes ohnehin auf der Donau unterwegs. Sie waren deshalb schnell vor Ort, als der junge Schwimmer am Samstag in Not geriert.