Viel Musik im freien Fall am Fuße der Festung

Werner, Karolina und Simon sind Riesenfans des „Kufstein unlimited“. Die drei herzlichen Wiener erlebten Westösterreichs größtes Rock- und Popfestival erstmals vor einigen Jahren zufällig, im Zuge des Urlaubs. Seitdem sind sie so was wie „Unlimited-Stammgäste“ geworden. Am Fischergriesplatz steht derzeit der 17 Meter hohe „Drop Zone Tower“ der Vergnügungsbetriebe Stampfer. Im „Drop Zone“ werden bis zu 16 Fahrgäste nach oben gezogen und dann 17 Meter im freien Fall in die Tiefe fallen gelassen. Mit ein wenig weichen Knien haben die Schülerinnen Marie, Julia und Lilly ein Ticket gekauft, um diesen Nervenkitzel auszuprobieren. Resümee: „So wild war’s nicht!“