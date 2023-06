Die Festungsstadt ist im wahren Rockfieber!

Dwight Moreland Junior ist schwer begeistert. Der sympathische Soul- und Funk-Interpret aus Atlanta, welcher seit einigen Jahren Innsbruck zu seiner zweiten Heimat erkoren hat, spielt mit seiner siebenköpfigen Band heuer das erste Mal in der Festungsstadt beim „Kufstein unlimited“. Ins Schwärmen gerät der Sänger, der sich gesanglich gekonnt auf den Spuren von Marvin Gaye, James Brown und Aretha Franklin bewegt, im Gespräch mit der „Tiroler Krone“ kurz vor seinem Auftritt auf der großen „Spar-Bühne“ am Oberen Stadtplatz: „Es ist einfach ein Traum, trotz des kurzzeitigen Platzregens herrscht eine so angenehm ausgelassene Stimmung seitens der vielen Besucher, das erlebt man in dieser Form nicht oft. Auch die Bühnen-Location, direkt am Fuße der imposanten Festung, ist einzigartig.“