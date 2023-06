Trainer von Real? Kapfenberg Bulls planen groß

Hola, Antonio?

Die „Krone“ begann zu recherchieren. Und es dürfte sich um einen „Torero“ handeln, der die Bullen künftig dirigiert. Die heißeste Spur führt zu einem internationalen Kapazunder: Antonio Herrera, zuletzt in Malaga in der höchsten spanischen Liga am Werk. Eine Super-Adresse in Europa! Herrera war in seiner Karriere sogar im Betreuerstab von Real Madrid als Assistenztrainer tätig. Am 9. Mai gab Malaga die Trennung von Herrera bekannt. Er wäre also zu haben. Zudem haben die Kapfenberger seit Jahren einen guten Draht nach Spanien, lotsten einst Teamspieler Thomas Schreiner von dort nachhause, haben mit Fran Monserrate einen spanischen Physio.