Knalleffekt: Kapfenberg stellt Trainer Coffin frei

Kapfenberg zittert um den Einzug in die Play-offs. Etwas, was an den stolzen Bullen nagt. Jetzt - vor allem nach dem Debakel in der Liga zuletzt gegen Wels - zog Präsident Gernot Mach die Reißleine. „Mike Coffin weiß genau, wie sehr ich ihn schätze“, so der Bulls-Chef in einer Vereinsaussendung. "Aber im Moment sehen wir einen neuen Impuls als die vernünftigste Möglichkeit für alle Beteiligten. Wir sind es all unseren Partnern und Fans schuldig, alles zu versuchen, um unsere Ziele zu erreichen. Ich habe unseren Sportdirektor Michael Schrittwieser ersucht, bis auf Weiteres die Führung der Mannschaft zu übernehmen.