Neues Schmuckkästchen mitten in Kapfenberg

„Wir sind derzeit nicht top, sind so weit von der Spitze weg wie seit Jahren nicht - aber der Verein stellt uns so etwas hin. Das ist einzigartig“, schwärmt Profi-Basketballer Nemo Krstic. Die Latte legt man sich im Verein weiter hoch, das Bulls-Home ist erst der Anfang. „Wir werden auch sportlich wieder Spitze sein“, so Boss Mach, „wir wollen zum Bayern München Österreichs werden.“ Auch international will sich der Klub früher oder später Richtung Spitze orientieren. Weitere Projekte (wie etwa ein Damen-Team) sind in der „Mission 2026“ in der Pipeline. „Auch infrastrukturelle, in und außerhalb der Stadt“, verrät Obmann Freund.