„Wildsau“ Prigoschin schenkt Familie sein Auto

Am 22. Jänner sollen dabei auf den Wagen gleich 19 Strafen ausgestellt worden sein. Zu der Zeit tobten heftige Kämpfe in den Städten Bachmut und Soledar. Prigoschin holte an dem Tag ehemalige Häftlinge, die sich in der Ukraine freigekämpft hatten, vom Flughafen ab und scheint es wohl besonders eilig gehabt zu haben.