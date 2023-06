Viel Platz, viel Info: Das kann Wiens neue U-Bahn

Staunende Gesichter sah man bei vielen Fahrgästen, als sie sich am Freitag unerwartet im neuen X-Wagen wiederfanden, der am Vormittag auf der U3 in Dienst gestellt wurde. Die meisten blieben mit den Augen an den neuen digitalen Fahrgast-Informationen oberhalb der Türen hängen: Die zeigen nicht nur - allerdings nun als Animation - den Netzplan, sondern auch alle nur denkbaren Details zur jeweils nächsten Station: Stationsausgänge und Distanzen bis dorthin, Anschlussverbindungen (mit Echtzeit-Anzeige) und vieles mehr.