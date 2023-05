U4 im Juli geteilt, auch U6-Sperren

Auch Autofahrer werden die Bauarbeiten von Juni bis Oktober durch die Sperre einzelner Spuren am Franz-Josefs-Kai spüren. Die U6 wiederum endet wegen Gleisbauarbeiten an zwei Juni-Wochenenden (vom 9. und vom 16. an, jeweils von 22 Uhr bis zum Betriebsschluss am Sonntag) schon bei der Station Neue Donau.