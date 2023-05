Start der U5-Tunnelarbeiten beim Frankhplatz

Ab der Fertigstellung in den Jahren 2032-2035 werden rund 100.000 Wiener in Gehdistanz zu einer neu errichteten U5-Station wohnen. In Hernals liegen beispielsweise 80 Prozent der Wohnungen und mehr als 90 Prozent der Schulen im Einzugsbereich der U5 Elterleinplatz.