Was Van der Bellen am Burgenland besonders schätzt

„Krone“: Das Burgenland ist 100 geworden. Was würden Sie auf eine Glückwunschkarte schreiben, Herr Bundespräsident?

Alexander Van der Bellen: Wenn man in das schöne Burgenland kommt, sieht man eine Vielfalt, die ihresgleichen sucht. Windparks und Naturschutzgebiete, natürlich Weingärten und idyllische Kellergassen, Seen und Burgen. Und wenn man Glück - und gute Augen - hat, Storchennester. Man sieht die beeindruckende Erfolgsgeschichte nach dem EU-Beitritt. Was man im Burgenland ebenso findet, ist ein Miteinander, so wie jenes der Volksgruppen oder wenn es darum geht, die Zukunft etwa bei den Erneuerbaren Energien aktiv zu gestalten. Ich gratuliere nochmals zum 100. Geburtstag und wünsche den Burgenländerinnen und Burgenländern alles, alles Gute für die Zukunft!