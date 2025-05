Piloten erfüllten Schülern einen Herzenswunsch

Gewaltiger Wasserbogen

Die Antwort mit hochinteressanten Einblicken in die Materie gaben ein Fluglehrer und ein Schüler, gekonnt führten sie Start- und Landeübungen vor. Der krönende Abschluss war die Rückkehr in den Hangar unter einem gewaltigen Wasserbogen, einem sogenannten Tor, das sich aus den Schläuchen der Feuerwehr Punitz ergoss. „Absolut beeindruckend“, so der Tenor der insgesamt mehr als 90 begeisterten Zuschauer. Einziger kleiner Wermutstropfen: Eine Heißluftballonaktion in schwindelerregenden Höhen musste abgesagt werden – der Flugwetterdienst hatte zwar gute, trockene Bedingungen prognostiziert, doch schließlich war der Wind zu kräftig.