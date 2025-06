Auf Solo-Pfaden: Mount Everest im Sturm erobert

Touren nicht mehr leistbar

Abenteurer Hans Goger ist nicht nur der einzige Burgenländer, der den Mount Everest bezwungen hat, sondern auch der Einzige, der Achttausender erklimmen konnte. Der 59-Jährige geht davon aus, dass dies so bleiben wird: „Solche Expeditionen wird sich kaum noch wer antun. Die Preise für Touren zu den höchsten Erhebungen in Nepal, Pakistan und China haben sich verdoppelt.“ Abgesehen von den Strapazen, wird sich die Begeisterung für 15.000-Euro-Reisen bei den meisten wohl in Grenzen halten.