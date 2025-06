Winzer, aufgepasst: Die Rot-Goldene Traube ruft!

Blindverkostung im August

„Macht mit! Zeigt allen, was wir ohnehin längst wissen, dass wir weltweit zu den Besten gehören“, spornt Oschep, der sich in Österreichs Weinszene kein Blatt vor den Mund nimmt, Burgenlands Winzer voll an. Mit der Rekordbeteiligung von 730 Einreichungen sah sich 2024 die hochkarätige Fachjury der Rot-Goldenen Traube aus Sommeliers und Weinakademikern konfrontiert. Heuer rechnen Insider mit noch mehr. An zwei Tagen im August werden sich Experten bei einer strengen Blindverkostung erneut der Herausforderung stellen, die Finalisten der neun Kategorien ausfindig zu machen.