Was jetzt bleibt ist viel Unsicherheit

Stand jetzt hätten Chiara Schuler und Isabel Posch dank ihrer starken Leistungen in der bisherigen Saison jeweils einen der sechs rot-weiß-roten Startplätze für die vom 28. Juli bis 8. August stattfindende Universiade in Chengdu (Chn) fix. Am 11. Juni endete die vom österreichischen Leichtathletikverband festgesetzte Frist, die wurde Anfang Jahr in den Nominierungskriterien veröffentlicht.