Erpresser terrorisierte mit Fake-Profil junge Frau

Bis zu drei Drohungen an einem Tag verschickt

Bis zu drei solcher Drohungen verschickte der Angeklagte an einem Tag – und gleichzeitig informierte er sich ständig bei seiner Mutter, wie es deren Freundin und damit seinem Opfer ging. Als der Peiniger so erfuhr, dass sich die total verängstigte Frau an die Polizei gewandt hatte, löschte er sein Fake-Profil.