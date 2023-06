Blockade am Brenner: „Jetzt Grenze überschritten!“

Weit über 100 Anzeigen in dieser Woche

Alle sieben Aktivisten fassten Anzeigen aus. Rechnet man jene von der Blockade der Innbrücke in der Früh dazu, wurden am Donnerstag in Tirol insgesamt sieben Mitglieder der Letzten Generation angezeigt. Seit Beginn der einwöchigen Protestwelle am Montag gab es rund 150 Anzeigen.