Ärztin mit E-Auto im Stau: „Lasst mich durch!“

Dutzende Anzeigen in zwei Tagen

In Innsbruck findet diese Woche eine ganze Protestwelle der Letzten Generation statt. Nachdem am Montag die Kreuzung im Bereich Haller Straße/Anton-Rauch-Straße blockiert und am Dienstag sogar der gesamte Stadtteil Hötting lahmgelegt worden war, tauchten die Klimaaktivisten Mittwochfrüh erneut an mehreren Stellen im Westen der Stadt auf. Allein an den ersten beiden Tagen gab es 50 Anzeigen.