Es liegt immer an uns - nicht an denen da oben

Der 14. Juni 2023 wird als denkwürdiges Datum in die Geschichte Salzburgs eingehen. Nicht so wichtig wie der 1. Mai 1816, als Salzburg zu Österreich kam. Nicht so bedeutsam wie der 16. Februar 1921, der Tag, an dem die Salzburger Landesverfassung beschlossen wurde. Aber der gestrige Mittwoch markiert einen historischen Wendepunkt für Salzburg. Er wird als jener Tag in Erinnerung bleiben, an dem die FPÖ, so wie bereits vor wenigen Wochen in Niederösterreich, zu einem weiteren Teil der realen politischen Macht im Land geworden ist.