Trump-Anhänger drängen Journalistin aus Restaurant

„Wollen mir meine Freiheit nehmen“

Am Abend stand für Trump noch ein Auftritt vor Anhängern in seinem Golfresort in Bedminster im US-Staat New Jersey auf dem Programm. Dort präsentierte er sich gewohnt angriffslustig. „Sie wollen mir meine Freiheit wegnehmen, denn ich werde niemals zulassen, dass sie euch eure Freiheit wegnehmen“, erklärte er.