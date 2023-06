Weißhaidinger bei Diskus-Meeting in Turku Dritter

„Im 6. Durchgang wäre es sogar noch weiter gegangen, der Wurf wurde ungültig gegeben. Aber ich bin sehr zufrieden mit meinen fünf Würfen“, befand Weißhaidinger. „Ich würde sagen: Die Lok kommt in Fahrt. Ich habe mich gegenüber den Starts in St. Pölten und Sollentuna deutlich gesteigert. Die Ausholbewegung und auch der Abwurf fühlen sich immer lockerer und leichter an. Es fehlt nicht mehr viel zur absoluten Topform“, resümierte das ÖLV-Ass. Hinter ihm landeten Ex-Weltmeister Andrius Gudzius (LTU/66,50) und Fedrick Dacres (JAM/66,09).