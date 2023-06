Ein Hauch Bunga Bunga im romantischen Burgenland

„Ruby“ für Auftritt im Land

Alle Blicke waren auf „Ruby“ gerichtet, als sie am 29. April 2011 in Mattersburg aufgetaucht ist. Mohamed „Mo“ Lakfif, Betreiber der P2-Disco, hatte mit Event-Manager Helmut Werner, damals Schwiegersohn in spe von Richard Lugner, einen Auftritt von „Ruby“ vereinbart.