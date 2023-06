So wappnet sich Wien diesen Sommer gegen die Hitze

Wenn es in der Wohnung unerträglich heiß wird

Nach wie vor gibt es den Hitzeaktionsplan. Dieser soll vorausschauend Maßnahmen zur Vorbeugung gegen die Überhitzung der Stadt festlegen. Der Schwerpunkt liegt allerdings auf Maßnahmen, die relativ kurzfristig zu setzen sind. Wenn es etwa in der Wohnung unerträglich heiß wird, dann kann man sich ab sofort in „coolen Zonen“ abkühlen. Die ersten beiden Standorte befinden sich im WieNeu+ Gebiet „Grätzl 20+2“ in der Leopoldstadt und in der Brigittenau. Ein dritter Standort wird technisch nachgerüstet und soll Anfang August in Favoriten öffnen. Auch die fast 1000 Parks sind ein guter Ort, um die Hitze zu überstehen.