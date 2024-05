Ofner trifft auf Franzosen, Nadal auf Zverev

Gut in Form

Ofner zeigte sich in den vergangenen Tagen in der Schweiz gut in Form, bot auch bei seinem Out im Achtelfinale gegen den Pariser Vorjahresfinalisten Casper Ruud (beginnt als Nummer sieben eingestuft in Paris gegen Jakub Mensik/CZE) eine gute Leistung. Kommt er über Atmane hinweg würde entweder der als Nummer 20 gesetzte Argentinier Sebastian Baez oder ein Qualifikant warten. In der dritten Runde würde Ofner laut Papierform auf den Chilenen Nicolas Jarry (Nr. 16) treffen, im Achtelfinale auf den zweitgereihte Australian-Open-Sieger Jannik Sinner (ITA).