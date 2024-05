Attentäter (71) wollte Fico „nur verletzen“

„Absichtlich so gezielt, dass ich Ficos Leben nicht gefährde“

Am Tag der Klausur habe sich C. nach Handlova begeben, wo er sein Auto in einem Einkaufszentrum abgestellt habe. Anschließend sei er vor das Haus der Kultur marschiert, wo er sich unter die wartenden Anhänger des linkspopulistischen Regierungschefs mischte und wartete. Als dieser sich zu einem kurzen Plausch in der Öffentlichkeit zeigte, drückte C. ab. Dabei, so betont der 71-Jährige im Verhör, habe er „absichtlich so gezielt, dass ich weder Ficos Leben noch jenes der anderen Menschen gefährde“. Schließlich könne er ja mit Waffen umgehen.