Schicker hat entschieden: „Weg noch nicht zu Ende“

„Mittelfeld-Magier“ Otar Kiteishvili und Abwehrbollwerk David Affengruber sollen trotz auslaufender Verträge für die Königsliga in Graz bleiben. Und als Ersatz für David Schnegg, der für eine kolportierte Ablöse von zwei Millionen US-Dollar vorm Absprung zu DC United in die USA steht, wurde Kontakt mit Hartberg aufgenommen: Manuel Pfeifer, den auch Rapid will, der aber schon von 2013 bis 2016 in Sturms Jugend gespielt hat, soll „heimgeholt“ werden. Weiters hat Sturm mit Paul Koller (Altach) und Muharem Huskovic (Austria) zwei vielversprechende Aktien im Auge.