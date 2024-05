Aus 2025? Monaco fährt in ungewisse Zukunft

Keine Spannung

Ein großes Problem ist die am Renntag fehlende Spannung. Auf der mit 3.337 Metern kürzesten Strecke der Saison ist das Überholen auf dem höchstens zehn Meter breiten Asphaltband kaum möglich. Das liegt nicht nur an immer breiteren Boliden, sondern auch am Unwillen der Veranstalter, etwas zu ändern. Anpassungen am Kurs scheinen umsetzbar. So bestünde die Möglichkeit, im Bereich des berühmten Schwimmbads eine Zone zum leichteren Überholen zu konzipieren, doch das wurde bisher immer abgelehnt. Und so gewinnt oft der, der auf Startplatz eins steht. In den 23 Austragungen in diesem Jahrhundert trat dieses Szenario 13-mal ein.