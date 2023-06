Kika/Leiner-Pleite: Sanierungsverfahren eröffnet

Das angekündigte Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung bei der Möbelkette Kika/Leiner ist am Dienstag am Landesgericht St. Pölten eröffnet worden. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren, angeboten. Sie können ihre Forderungen bis zum 8. August anmelden.