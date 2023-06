Finanzprokuratur prüft Vorgänge bei Kika/Leiner

„Größte Frotzelei der letzten Jahre“

Harte Kritik am Vorgehen kommt auch von der FPÖ: „Da verdienen sich durch türkis/schwarze Machenschaften so manche eine ‘goldene Nase‘ und das Ergebnis sind 1900 Kündigungen und eine irrsinnige finanzielle Last für den braven und ehrlichen Steuerzahler“, kritisierte Generalsekretär Christian Hafenecker, in einer Aussendung. „Das ist eine himmelhoch schreiende Sauerei und bedarf einer gerichtlichen Aufarbeitung.“ Der Freiheitliche sprach der „vermutlich größten Frotzelei der letzten Jahre“.