Kika/Leiner-Pleite: Kritik an Signa und Raiffeisen

Die „Leiner-Kika Möbelhandel GmbH“ sitzt auf 132 Millionen Euro an unbesicherten Forerungen. Am Landesgericht St. Pölten wurde ein Antrag auf ein „Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung“ gestellt. Heute wird es offiziell eröffnet und ein Masseverwalter eingesetzt. Die 433 Gläubigern sollen 20 % erhalten. Eigentümer Hermann Wieser will das entschuldete Unternehmen mit 17 Filialen fortführen.