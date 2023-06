Brutaler Bankräuber muss für acht Jahre ins Häfen

Wegen eines brutalen Überfalls auf einen 43-Jährigen in Oed-Oehling (Bezirk Amstetten)ist ein Trio am Montag am Landesgericht St. Pölten zu Haftstrafen ivon zweieinhalb bis acht Jahren verurteilt worden. Zwei der Männer sollen sich vor der Home Invasion als Paketzusteller ausgegeben haben. Ein Täter (24) hatte auch einen Bankraub in Leonding am Kerbholz, bekam die acht Jahre.