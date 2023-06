Mehr als 50 Initiativen rufen zu Bildungsdemos auf

Kundgebungen gibt es am Donnerstagnachmittag in Wien, Innsbruck, Linz und Salzburg, geplant sind auch alternative Formate wie Bildungspicknicks. Veranstaltet werden sie von einem Netzwerk aus mehr als 50 Initiativen und Organisationen, wie Gewerkschaften, der Kindergarten-Plattform Educare und der Österreichischen HochschülerInnenschaft. In Wien wird die Demonstrationen von Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen der ganztägigen Schulen verstärkt, die an diesem Tag wegen einer geplanten Reform des Berufsbildes streiken. Damit fällt für insgesamt etwa 35.000 Kinder an 142 öffentlichen Volksschulen der Freizeitteil aus.