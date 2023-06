„Freizeitpädagogen müssen bleiben“

Freizeitpädagogin: „Habe Existenzängste“

Die „Krone“ war bei der öffentlichen Betriebsversammlung der Wiener Freizeitpädagogen am Stephansplatz dabei. Auch viele Kinder sind angereist, um sich für ihre Betreuer starkzumachen. Eine von ihnen ist Anita Caneppele, die vor sechs Jahren in die Freizeitpädagogik gewechselt ist. „Ich mache meinen Beruf aus Leidenschaft, jetzt habe ich Existenzängste“, so die 52-Jährige. Und auch für Lehrer wären die Folgen der Novelle fatal. „Wir und die Kinder brauchen die Freizeitbetreuer“, sagt Anna Zawodsky.