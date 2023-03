Lehrermangel, Überlastung: Schulen in höchster Not

Interviews mit Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP), wie zuletzt in der „ZiB 2“, hinterlassen einen Geschmack wie warmes Bier. Aktuell sorgen seine abgeschmackten Stehsätze für Empörung. Vor allem in der Lehrerschaft, die schon lange über Personalmangel klagt - 33.300 von 123.000 Lehrern sind 55 plus, 20.000 bald in Pension.