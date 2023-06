Mühlviertler Gamsbock ist wohl auf „Freiersfüßen“

Im Vorjahr wurden 1910 Gämsen erlegt

Gämsen sind übrigens bei im alpinen Oberösterreich grundsätzlich gar nicht so selten. In den vier Bezirken Gmunden, Vöcklabruck, Kirchdorf und Steyr-Land wurden im Vorjahr insgesamt 1910 Stück erlegt. In manchen Berghütten stehen sie sogar am Speiseplan.