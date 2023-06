„Ein teurer Mensch“: Putin trauert um Berlusconi

Der Kreml trauert um den ehemaligen italienischen Premierminister Silvio Berlusconi, der am Montag im Alter von 86 Jahren verstarb. „Für mich war Silvio ein teurer Mensch, ein echter Freund“, schrieb Russlands Präsident Wladimir Putin in seinem Beileidstelegramm an Italiens Präsident Sergio Mattarella am Montag.