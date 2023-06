ÖVP startet in die Zukunft, nicht in den Wahlkampf

Die Volkspartei hat am Montag den ersten- von Kanzler Karl Nehammer in seiner Grundsatzrede angestoßenen - „Zukunftsraum-Dialog“ gestartet. Thematisch im Zentrum stehen diesmal „Stadt und Land“. An der Diskussion beteiligten sich mehrere türkise Minister und Experten. Als vorgezogener Wahlkampfstart sei das jedenfalls nicht zu verstehen, so Finanzminister Magnus Brunner.