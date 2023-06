Russland: Schoigu will Macht über Privatarmeen

Prigoschin will Vertrag nicht unterschreiben

Nichts davon wissen will Prigoschin. Am Sonntag erklärte er, er weigere sich, solch einen Vertrag zu unterschreiben. Verteidigungsminister Sergej Schoigu könne über das Ministerium und die Soldaten bestimmen, führte er in einer über seinen Telegram-Kanal veröffentlichten Sprachnachricht aus.