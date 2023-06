Amanda Seyfried: „Diese Geschichte ist der Hammer“

„Diese Serie hat so viele Wendungen und Überraschungen parat, dass sogar wir Schauspieler Schwierigkeiten damit hatten, uns daran zu erinnern, wo unser Charakter gerade steht, was er weiß und was noch nicht. Die Geschichte ist der Hammer, ein spannendes Puzzle für die Zuschauer“, freut sich Schauspielerin Amanda Seyfried im „Krone“-Interview über ihre neue Rolle in „The Crowded Room" auf AppleTV+. Darin verhört sie als Rya Goodwin den jungen Danny Sullivan - gespielt von Tom Holland -, der in eine Schießerei und Verfolgungsjagd mitten in New York verwickelt gewesen war. Nach und nach kommen immer mehr schockierende Details zu der Tat und zu seiner Vergangenheit ans Licht...