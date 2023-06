Vielschichtiges Psychodrama um Mord in Karibik

Privilegierte Amerikaner verbringen einen Luxusurlaub auf einer Karibikinsel, wo sie sich rund um die Uhr von den Einheimischen bedienen lassen, die selbst in besseren Wellblechhütten wohnen und vom Trinkgeld der Besucher leben. Ein Gefälle, das in Variationen überall auf der Welt vorkommt. In „Saint X“, das auf dem gleichnamigen Bestseller von Alexis Schaitkin basiert, ist es der Hintergrund, vor dem ein grauenhaftes Verbrechen geschieht: Die blutjunge Alison (dargestellt von David Duchovnys Tochter West Duchovny) wird tot in der Nähe des Urlaubsressorts aufgefunden. In Verdacht stehen sofort die beiden Hotelangestellten Edwin (Jayden Elijah) und Gogo (Josh Bonzie), mit denen Alison gesehen wurde. Obwohl sie nicht die einzigen waren, mit denen Alison gefeiert hatte, sorgen Rassismus und Vorurteile dafür, dass Alisons Affäre mit einem reichen Yale-Student im Ressort gar nicht erst Gegenstand von Ermittlungen wird.