Haaland: Kurioser Sturz Stunden vorm CL-Finale

Nix passiert

Passiert ist zum Glück nichts. Haaland blieb war kurz liegen und schaute ein bisserl verdutzt, wurde aber dann von einem Betreuer wieder auf die Beine gebracht. Und weiter ging‘s mit dem lockeren Training vor dem großen Showdown. Der Ex-Salzburger wird also ziemlich sicher in der Startformation stehen und versuchen, den Inter-Mailand-Abwehrrecken das Leben so schwer wie möglich zu machen - die hoffentlich nicht mit so hinterlistigen Attacken wie die Trinkflaschen aufzuwarten wissen.