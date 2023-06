Inter Mailand gegen Manchester City ab 21 Uhr LIVE

„Früher oder später musst du in Europa gewinnen“

Klar ist, dass Guardiolas Zeit bei Manchester City in der Nachbetrachtung nur komplett wäre, wenn er auch die Champions League nach England holt. „Ich werde daran gemessen, sie zu gewinnen“, weiß der 52-Jährige. Die in dieser Saison bereits errungenen Titel in der Premier League und im FA Cup sind zwar schön. Doch die Sehnsucht des Klubs, der seit dem Einstieg der Scheichs aus Abu Dhabi 2008 geschätzt rund zwei Milliarden Euro für Transfers ausgegeben hat, ist die Champions League. „Früher oder später musst du in Europa gewinnen, um das nächste Level zu erreichen“, betonte Guardiola.