Dieses Kompliment erträgt Jennifer Aniston nicht

„Es macht mich wahnsinnig“

Die Erklärung lieferte Aniston im Interview gleich mit. Denn: „Es macht mich wahnsinnig. Ich kann es nicht ausstehen. Das ist eine Angewohnheit der Gesellschaft, dass wir diese Markierungen haben, wie: ,Nun, du bist in diesem Stadium, also für dein Alter ...‘ Ich verstehe nicht einmal, was das bedeutet. Ich bin in besserer Verfassung als in meinen Zwanzigern. Ich fühle mich geistig, körperlich und seelisch besser. Es ist alles zu 100 Prozent besser.“