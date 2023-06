Ein Heimsieg steht für Walkner über allem

Mit dem 16. Platz im Prolog startete Motorrad-Ass Michael Walkner ins Erzbergrodeo in der Steiermark. „Es ist gut gelaufen, ich habe nicht so viel riskiert. Für die erste Startreihe ist es nur wichtig unter die Top 50 zukommen“, strahlt der Krispler. Am Samstag (10) steht die zweite Qualifikation an („die werde ich eher langsam angehen, den Platz absichern“), bevor es Sonntag zum großen Showdown kommt.