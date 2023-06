Erster Platz für Pinzgauer Schüler

Die Schüler nahmen am 6. und 7. Juni am 22. Bundesbewerb für Erste Hilfe am Maltschacher See in Kärnten teil. Gesucht wurden die besten Nachwuchs-Ersthelfer in Österreich. 150 Jugendliche zwischen 11 und 19 Jahren aus ganz Österreich stellten beim Event ihr Können unter Beweis und traten in inszenierten Notfallsituationen gegeneinander an.