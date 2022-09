Mehr Kritik wegen Versorgung von Notfallpatienten

In Tirol gibt’s jetzt einen neuen Vorstoß

Auch bei einer Veranstaltung in Wien „Zukunft Rettungsdienst“ wurden die unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern aufgeworfen. In Tirol gibt’s jetzt einen neuen Vorstoß – hier soll ab 2024 in jedem Rettungswagen ein Notfallsanitäter stationiert sein, damit immer die gleiche Qualität garantiert ist.